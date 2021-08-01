القوات المسلحة الايرانية في الخطّوط الأولى لعمليات إطفاء حرائق الغابات في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الطيار محمد مهدي نوري آل آقا ان فريق إطفاء الحرائق وطائرة إطفاء من تصميم الخبراء الشباب الايرانيين بسعة 40 طنا من الماء حضر مساء اليوم السبت في مدينة مولا التركية.

وأشار إلى اتساع دائرة الحرائق بسبب الرياح الإقليمية وانتشار الحرائق إلى مناطق أخرى ، وقال انه من خلال التنسيق الجاري نأمل بإضافة طائرتين مروحيتين أخريين إلى عمليات الاطفاء بالمنطقة في الأيام المقبلة ، كي نتمكن من إطفاء الحرائق في المنطقة ومنع انتشارها.

وقال الطيار نوري آل آقا، إن الطيارين وفريق الخبراء الموفد ينفذون عمليات الاطفاء بكل حرص واهتمام، واضاف ان طريقة اداء الفريق الإيراني تميزه عن الفرق الأخرى المرسلة من دول الجوار ، وهو يشكل مفخرة لإيران والإيرانيين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت 6 ولايات جنوبي البلاد مناطق منكوبة جراء عشرات الحرائق التي اندلعت في الأيام الماضية، وقال مسؤولون أتراك إن هناك شكوكا حول سبب اندلاع كثير من الحرائق في وقت متزامن، وتباشر السلطات الأمنية والقضائية تحقيقات بهذا الشأن.

وحتى مساء الجمعة، أسفرت تلك الحرائق عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، في حين تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

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