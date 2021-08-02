مصر تبني 160 سدا لمواجهة خطر السيول والأمطار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت تم تنفيذ 160 سدا، و307 بحيرات صناعية، و39 جسر حماية، كما تم تنفيذ 93 حاجزا وقناة صناعية وتأهيل وإنشاء مخرات سيول لـ 34 مخرا استعداد لمجابهة الأمطار والسيول.

وأشارت الحكومة المصرية إلى أنه جار حاليا في المرحلة الثانية تنفيذ عدد آخر من المنشآت تتمثل في 13 سدا، و48 بحيرة صناعية، و 118 جسر حماية، و29 حوض تهدئة، ودراسة أعمال المرحلة الثالثة طبقا للأولويات في خطة 2021-2023، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الري المصرية بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية استعدادا لمجابهة الأمطار والسيول.

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، قد كشفت عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، لافتة إلى أنه "من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس، بداية السنة المائية".

المصدر: مصراوي

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