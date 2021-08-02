الخارجية الايرانية تُحضر القائم بأعمال السفارة البريطانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الدائرة الثالثة لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الايرانية استدعى اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران لغياب السفير البريطاني، إلى وزارة الخارجية احتجاجا على مزاعم وزير الخارجية البريطاني ضد إيران.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الدائرة الثالثة لشؤون أوروبا الغربية، عن أسفه إزاء الاتهام الباطل لوزير الخارجية البريطاني، مؤكدا أن هذه التصريحات المتسرعة والمتناقضة وغير الموثقة مرفوضة ومدانة بشدة.

وأضاف: هذا الاتهام البريطاني المتسرع ليس الأول ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدون أدلة بل على العكس اتهم هذا البلد في السابق إيران بأفعال لم يتم إثباتها قط، وحتى الآن لم يتم تقديم أي وثيقة لتأكيدها.

وتابع، ان إيران لطالما اعتبرت الخليج الفارسي ممرا مائيا آمنا لعبور السفن بشكل آمن وبذلت الجهود لإرساء وتعزيز الأمن فيه.

وأضاف: ان مصدر عدم الاستقرار في الخليج الفارسي ليس إيران بل تواجد السفن والقوات العسكرية الاجنبية.

وفي الختام، حذر من أي مغامرة للكيان الصهيوني أو الاخرين، معتبرا السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية هي الدفاع عن النفس والرد بحزم وبالوقت المناسب على أي مغامرة.

وبدوره تعهد القائم بالأعمال البريطاني بأن ينقل احتجاج ايران إلى لندن في أسرع وقت ممكن./انتهى/