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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٢:٥٥ م

وزير خارجية سلطنة عمان يزور طهران اليوم

وزير خارجية سلطنة عمان يزور طهران اليوم

سيقوم وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بزيارة الى طهران اليوم الثلاثاء لاجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تاتي زيارة وزير الخارجية العماني الى طهران لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين والمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي بعد غد الخميس.

وتعتبر هذه اول زيارة يقوم بها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الى طهران بعد توليه هذا المنصب.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق قد هنأ في برقية له آية الله رئيسي لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

كما اتصل وزير الخارجية الايراني هاتفيا مع نظيره العماني للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وكان الوزير ظريف قد زار مسقط قبل عدة اشهر في اطار جولة اقليمية واجرى محادثات مع نظيره العماني.

/انتهى/

رمز الخبر 1916666
https://ar.mehrnews.com/news/1916666/

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