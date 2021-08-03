وزير خارجية سلطنة عمان يزور طهران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تاتي زيارة وزير الخارجية العماني الى طهران لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين والمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي بعد غد الخميس.

وتعتبر هذه اول زيارة يقوم بها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الى طهران بعد توليه هذا المنصب.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق قد هنأ في برقية له آية الله رئيسي لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

كما اتصل وزير الخارجية الايراني هاتفيا مع نظيره العماني للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وكان الوزير ظريف قد زار مسقط قبل عدة اشهر في اطار جولة اقليمية واجرى محادثات مع نظيره العماني.

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