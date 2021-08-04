وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة مساعد الامين العام للمشاركة في اداء "رئيسي" اليمين الدستورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يضم وفد الاتحاد الاوروبي، بالاضافة الى انريك مورا ، سفير الاتحاد لدى فيينا استيفان كليمنته ورئيس طاولة العلاقات مع ايران في الاتحاد الاوروبي برنو شول.

وستجري مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي الخميس في مجلس الشورى الاسلامي.

وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي في تصريح له الاثنين بان 115 شخصية سياسية من 73 دولة سيشاركون في مراسم اداء اليمين الدستورية.

واضاف: ان العديد من مدراء ومندوبي المنظمات الدولية والاقليمية وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية سيشاركون ايضا في المراسم.

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