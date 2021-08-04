رؤساء بارلمانات أوزبكستان وطاجيكستان والنيجر في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذا السياق وصل فجر اليوم الاربعاء رئيس البرلمان الاوزبكي نورالدین جان اسماعیلوف ورئيس مجلس النواب الاعلى الطاجيكي محمد تویر زوکیزودا ورئيس المجلس الوطني النيجري سیني آمارو بمعية مندوب رئيس النيجر وكذلك نائب رئيس برلمان غينيا كوناكري سوماه فوده، حيث كان في استقبالهم عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي جليلي رحيمي جهان آبادي.

ومساء الثلاثاء وصل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك توركوفيتش ووزير السياحة الغاني ابراهيم محمد ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى طهران لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب.

وأعلن حتى الان 115 مسؤولاً من 73 دولة عن استعدادهم لحضور حفل اداء اليمين ، من بينهم 10 رؤساء دول ، و 20 رئيسًا للبرلمان ، و 11 وزيرا للخارجية ، و 10 وزراء آخرين، بالإضافة إلى مبعوثين خاصين ونواب رؤساء برلمانات ورؤساء لجان وهيئات البرلمانية.

كما اعلن رؤساء ومسؤولون في أحد عشر منظمة دولية واقليمية ، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، ورئيس أوبك ، ومسؤولون من الاتحاد البرلماني الدولي ، والاتحاد الأوروبي ، وأوراسيا ، والاتحاد البرلماني الدولي للدول الإسلامية، والاتحاد البرلماني للدول الآسيوية ، ومنظمة التعاون الاقتصادي ايكو، ومنظمة سيكا ، ومجموعة D8 ، استعدادهم لحضور حفل اداء اليمين للرئيس الايراني.

وستقام مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس ابراهيم رئيسي في قاعة مجلس الشورى الإسلامي في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهر الخميس بتوقيت غرينتش).

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