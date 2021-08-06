لا توجد عقبات في طريق توسيع العلاقات بين طهران وأبوظبي في مختلف المجالات

والتقى رئيسي، مساء الخميس مع المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش المشاركة في مراسم اداء آية الله رئيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار رئيسي في اللقاء إلى الإرادة الجادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعميق وتعزيز العلاقات مع إيران في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية وقال: من أجل تسريع عملية تطوير العلاقات، من المناسب إيجاد آلية مشتركة لتنفيذ القدرات والسبل لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

وشدد على أن ايران صديق حقيقي وصادق لدولة الإمارات ودول أخرى في المنطقة، قائلاً: تربطنا أواصر ألفة مع الشعب الإماراتي، والعلاقة الوثيقة بين الحكومتين يمكن أن تمهد الطريق لإقامة علاقات أخوية وتعاون أوثق بين البلدين.

واستشهد رئيسى بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم كمثال على الصداقة الحقيقية للشعب الايراني وقال:على الرغم من كل الضغوط والقيود التي فرضت علينا، فإننا نؤدي واجبنا الديني والإنساني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ونتوقع من الدول الإسلامية والعربية أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن مستقبل اليمن يجب أن يقرره اليمنيون أنفسهم، مضيفًا: أن الرؤية المشتركة لدول المنطقة في هذا الصدد تصب في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة وتضمن مصالح دول المنطقة.

وأشار آية الله الرئيسي إلى أن الصهاينة لا يريدون الخير لدول المنطقة ويسعون إلى إضعاف قدرة العالم الإسلامي من خلال تطبيع العلاقات معها.

كما نقل المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة تهاني وتحيات الرئيس الاماراتي وولي عهده ورئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية إلى الرئيس الايراني. وقال: نحن سعداء للغاية لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية والاستماع إلى آرائكم الحكيمة، خاصة بخصوص العلاقات الاخوية مع دول الجوار.

واضاف: نظرا للحنكة التي تضمنها تصريحاتكم في مراسم اداء اليمين الدستورية، فإننا واثقون من مستقبل العلاقات وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ونحن مصممون على زيادة مستوى العلاقات مع طهران قدر الإمكان.

وتابع المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة : زرنا ايران بأمر من رئيس بلادنا لإبداء إرادتنا الجادة لتعميق العلاقات مع إيران، مؤكدا ان رسالة هذه الزياره هي تعزيز التعاون في مختلف المجالات وسنعمل على تعميق العلاقات مع طهران وإضفاء الطابع المؤسسي عليها لصالح البلدين الشقيقين.

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