وزير خارجية الكويت يشارك في مراسم اداء رئيسي اليمين الدستورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الكويتي نظيره الايراني محمد جواد ظريف قبل مشاركته في مراسم اداء اليمين الدستورية التي ستجري عصر غد الخميس.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار الكويت قبل عدة اشهر في اطار جولة على عدد من دول المنطقة بحث خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

كما شرح ظريف مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه الترتيبات الاقليمية من قبل دول المنطقة مؤكدا ضرورة اعتماد الدول على طاقاتها للوصول الى التعاون البناء والباعث على الاستقرار.

وستجري مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي في الساعة الخامسة من عصر غد الخميس بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينتش) في مقر مجلس الشورى الاسلامي./انتهى/