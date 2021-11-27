الرئيس الايراني: التعاون مع دول الجوار ودول المنطقة على رأس أولوياتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، صرح للصحافيين مساء اليوم السبت، قبل مغادرته إلى عشق آباد، لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصاد: "التواصل مع الجيران ودول المنطقة أولوية بالنسبة لنا، والغرض من هذا الاجتماع هو مراجعة الإجراءات السابقة المتخذة في المنظمة.

وأضاف: "الهدف الآخر من هذه الزيارة هو اللقاءات الثنائية لقادة الدول الأعضاء".

واشار إلى ان التعاون مع دول الجوار يمكن أن يكون فعالاً للغاية في تعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة، قائلاً: "هذا التعاون سيكون فعالاً للغاية لكل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول المنطقة، في تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص".

وتابع الرئيس الايراني: "الحكومة الايرانية، كان تركيزنا منصب على تقوية علاقاتنا مع دول الجوار".مشيرا الى انه سيتم عقد جلسة مع رئيس تركمانستان وكبار المسؤولين.

وشدد على ان ايران وتركمانستان دولتان متجاورتان وهناك علاقات وثيقة بينهما، وستكون قضية الغاز والنقل وغيرها من القضايا القائمة بين البلدين محور محادثاتنا مع تركمانستان.

وفي النهاية أشار الرئيس الايراني إلى أن هذه الزيارة ستكون فعالة على صعيدي التعاون الإقليمي والعلاقات الثنائية مع دول المنطقة./انتهى/