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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١:١٥ م

مديرالموانئ والملاحة البحرية؛

تصدير حوالي مليوني طن من البضائع النفطية وغير النفطية في العام الجاري

تصدير حوالي مليوني طن من البضائع النفطية وغير النفطية في العام الجاري

أعلن مدير الموانئ والملاحة البحرية في غربي هرمزكان عن تصدير نحو مليوني طن من البضائع النفطية وغير النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مدير الموانئ والملاحة البحرية غربي هرمزكان قاسم عسكري نسب عن حجم الصادرات النفطية والبضائع غير النفطية في الموانئ غربي هرمزكان بمليون و 987 ألف طن وقال: أهم هذه الصادرات شملت الفواكه والخضروات والمكسرات، المعادن ومواد البناء، يظهر هذا القدر من الصادرات نمواً بنسبة 290٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف من مجموع الصادرات هناك 513الف و462طناً بنمو 60٪ تتعلق بالصادرات غير النفطية و 1.455.113 طناً بالصادرات النفطية.

قال عسكري نسب في إشارة إلى إجمالي الصادرات النفطية وغير النفطية خلال الفترة المذكورة تم نقل مليون و218 ألف و 4 أطنان من المنتجات الانفطية وغير النفطية في الموانئ غربي هرمزكان.

وتابع فإن الموانئ في غرب هرمزكان لديها البنية التحتية اللازمة والمناسبة لتصدير جميع أنواع البضائع، بما في ذلك مواد البناء والحاويات المبردة والسلع المعدنية، وهي على استعداد لتقديم أي خدمات في مجال تصدير البضائع للتجار والمستثمرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1916779
https://ar.mehrnews.com/news/1916779/

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