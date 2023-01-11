إيران تصدر مليون و 600 ألف طن من المعادن عبر ميناء بوشهر خلال العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير عام الموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، محمد شكيبي نسيب، قال اليوم الاربعاء، على هامش زيارة كبار مدراء الموانئ والملاحة البحرية لمجمع نكين المرفئي في بوشهر ، إن دول الخليج الفارسي بما في ذلك الكويت والإمارات وقطر والهند وعدد من الدول الأفريقية هي الوجهات الرئيسية للمعادن المصدرة من محافظة بوشهر.

وأضاف ان الكلنكر والأسمنت والجبس من أهم المعادن المصدرة من مجمع نكين المرفئي في بوشهر.

وقال مدير عام الموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر: إن مشروع بناء أول رصيف متخصص لتصدير المعادن بمحافظة بوشهر يجري تنفيذه حاليا بوتيرة جيدة جدا ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في بداية العام الايراني الجديد.

وتابع شكيبي نسب ان طول هذا الرصيف يصل الى 120 مترا وعرضه الى 20 مترا مع قدرة رصيف سفن 35 ألف طن.

وأضاف: "الآن يتم تصدير المعادن في بوشهر من خلال رصيفين مؤقتين ، ومع إنشاء رصيف التصدير سيتم تصدير مليون و 800 ألف طن من المعادن من مجمع نكين المرفئي".

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