صادرات النفط الايراني تنمو بمعدل 203 بالمئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير مركز دائرة الموانئ والملاحة البحرية في ميناء باهنر بمدينة بندرعباس، حميد رضا محمد حسيني، اعلن الیوم الثلاثاء أن إیران صدرت أكثر من 294 ألف طن من البضائع النفطية من موانئ شرقي هرمزكان إلى دول الخليج الفارسي منذ بداية العام الایراني الحالي وحتى منتصف شهر نوفمبر، مسجلةً نموا بنسبة 203% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف حسيني: "تم تفريغ وتحميل 568 الفاً و402 اطنان من البضائع النفطية المختلفة في الموانئ الشرقية بالمحافظة مسجلة زیادة بنسبة 77%".

واشار إلى ان حجم عملیات التجارة الساحلیة للسلع بلغ اکثر من 321 ألف طن لیسجل زيادة بنسبة 44% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي./انتهى/