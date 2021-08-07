سوريا تدين بشدة الاتهامات المفبركة المحاكة ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مصدر رسمي بإن سوريا تجدد تضامنها ووقوفها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء هذه الادعاءات الزائفة والحملة الهستيرية فإنها واثقة بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف الأمريكي والغربي.

كما قال خطيب زادة في وقت سابق ان مثل هذه السيناريوهات التي لا أساس لها، والتي غالبًا ما يكون وراءها الكيان الصهيوني، مصممة لإرباك الاوضاع، وللأسف أيضًا، كسب زبائن مستعدين فورًا لاستنتاجات غير واقعية وغير حكيمة.

وأشار إلى أن هذا الحادث كان سيناريو مفبرك فقط قبل أيام قليلة من اداء الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليمين الدستورية، وهو مظهر من مظاهر الانتقال الديمقراطي للسلطة في إيران.

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