سنرد الصاع صاعين على أي بادرة من الكيان الصهيوني ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال حاجي زاده ردا على سؤال حول حادثة السفينة "مرسر ستريت" في بحر عمان، ان الکیان الصهيوني وامریکا زعما ان الطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت السفينة مهددین "سنرد بسرعة".

وحذرحاجي زادة ان الحمهوریة الاسلامیة الایرانیة لقد نجحت في الاختبارات ولا تحتاج إلى الاختبار مرة أخرى ، ولكن إذا تجرأوا يمكنهم اختبار قوة إيران مرة أخرى".

وأضاف هم يعرفون الرد الذي سيواجهونه مؤكداً أن لدى ايران القوة والإرادة اللازمة للرد على أي هجوم.

واکد أن الرد على أي اعتداء سيكون قوياً وقاسيًا، وهم لا يستطيعون ارتكاب أي خطأ".

/انتهی/