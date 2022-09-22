سنرد بقوة إذا ما شعرنا بأي خطر من قبل الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء باقري لفت في كلمته بمراسم أسبوع الدفاع المقدس الى ان فترة الدفاع المقدس اثبتت لنا وللعالم انه اذا ما اردنا ان نعيش بأمان يجب ان نكون أقوياء واضاف : اذا ما شعرنا باي خطر من الوجود الصهيوني في المنطقة سنرد عليه بقوة

وأشار المسؤول الإيراني الى ان قدرة القوات المسلحة تنحصر في الدفاع عن البلاد والشعب وتابع : اليوم كافة المناطق التي تنفذ فيها القوات المسلحة مهامها تظهر للعالم مدى قوة ايران .

واعتبر قائد الأركان العامة للقوات المسلحة ان الدفاع المقدس جلب الثقة بالنفس والاتكاء على الذات واضاف : الانجازات العسكرية التي لدينا في مجال المسيرات والصواريخ والحرب الالكترونية جعلت ايران في عداد الدول الكبرى .

واكد ان ايران تعارض اي تغيير في الحدود الجغرافية ناصحا اذربيجان وارمينيا حل مشاكلهما بالحوار والطرق السلمية وقال : كما ننصح بلدان الخليج الفارسي الانتباه الى فتن الكيان الصهيوني ونعتبره وجوده مصدر شر .

ولفت اللواء باقري الى انه بتنمية وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة وببصيرة شعوبها نأمل ان يكون لنا مستقبل مزدهر

وشدد على ان كافة صنوف القوات المسلحة في ايران متحدة وتتعاون مع بعضها البعض ضد اي تهديد و القوات المسلحة كانت ولازالت تقف الى جانب الشعب الايراني واضاف : قسم كبير من انجازاتنا العسكرية لم نعلن عنها ولم تظهر في وسائل الاعلام.