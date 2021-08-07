ولايتي: مسيرة نمو وتطوّر المقاومة اليوم لاتقارن بما كانت عليه في السابق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي اكبر ولايتي قال خلال لقائه مع هنية ان مسيرة نمو وتطور وانتصار المقاومة لاتقارن بما كانت عليه في السابق.

واشار ولايتي إلى التأكيد المستمر لقائد الثورة الاسلامية على اولوية قضية فلسطين واهميتها وعلى انها نابعة من خلال الاعتقاد الراسخ بهذه القضية.

وصرح ولايتي ان النقطة التي يؤمن بها قائد الثورة الاسلامية هي ضرورة خروج اميركا من المنطقة، كما شدد ولايتي على استعداد إيران للتبادل الأكاديمي وتقديم الخدمات الطبية.

وبدوره اعرب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" عن سعادته بلقاء الدكتور ولايتي، وأشاد بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحازمة والراسخة والدائمة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومبادئ فلسطين.

وقدم إسماعيل هنية تهانية لايران حكومة وشعبا بفوز الدكتور رئيسي في الانتخابات الرئاسية، وأكد ان هذا النموذج هو أسلوب مثير للغاية في إيران لا نرى مثله في المنطقة، وقد أظهرت هذه الانتخابات أن التصويت والإرادة واختيار الشعب له احترام وأهمية خاصة، وهي تؤسس بتوجيه من قائد الثورة الاسلامية لشموخ واعتزاز ايران.

وأضاف هنية في جزء آخر من اللقاء ان فلسطين والحركات الإسلامية حققت نجاحات كبيرة وتقدما كبيرا في مسيرة الكفاح والجهاد، وكانت توصيات قائد الثورة الاسلامية ومازالت دوما منارا للطريق وهو يعد نعمة عظيمة للعالم الإسلامي./انتهى/