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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١١:٣٣ ص

حوار "مهدي عزيزي" مع قناة العالم؛

الرئاسة الايرانية الجديدة...المهمة والتحديات

الرئاسة الايرانية الجديدة...المهمة والتحديات

ناقش برنامج بانوراما لقناة العالم في ملفه أداء الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الثامن للبلاد، منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل أكثر من أربعة عقود، وذلك بحضور المحلل والخبير السياسي الإيراني مهدي عزيزي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن برنامج بانوراما لقناة العالم ناقش في ملفه أداء الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الثامن للبلاد، منذ انتصار الثورة الإسلامية قبل أكثر من أربعة عقود، وذلك باستضافة مدير تحرير الأخبار الأجنبية في وكالة مهر الإيرانية للأنباء مهدي عزيزي.

وتعهد رئيسي في أداء القسم بخدمة الشعب، ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق، وبسط العدالة، كما وعد بصب اهتمامه في تحقيق العزة للبلاد، والدفاع عن الحريات وكرامة المواطنين.

وجرت مراسم أداء القسم في مبنى البرلمان الإيراني بحضور عشرات الشخصيات السياسية والدولية والوفود المختلفة التي توافدت الى إيران خلال الأيام القليلة الماضية.

/انتهى/

رمز الخبر 1916809
https://ar.mehrnews.com/news/1916809/

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