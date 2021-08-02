 73 دولة تعلن استعدادها لحضور مراسم أداء القسم للرئيس المنتخب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الموسوي تفاصيل مراسم أداء القسم للرئيس الثالث عشر في مجلس الشورى الإسلامي وقال: إنه ستقام مراسم التنفيذ في 3أغسطس (يوم غد) ومن ثم وفقا لاصل 121 الدستور سيعقد مراسم أداء القسم في مجلس الشورى الإسلامي يوم الخميس (5أغسطس).

وأضاف، رئيس القضاء وأعضاء مجلس صيانة الدستور يحضرون المراسم الذي يعد رمزًا للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البلاد كما انه رئيس المجلس الشورى الإسلامي السيد قاليباف بذل جهدا كبيرا لتمهيد هذه المراسم.

وقال الموسوي: إن مراسم أداء القسم ستقام يوم الخميس (5 أغسطس) تزامنا مع ذكرى السنوية للحركة الدستورية.

ونوه ان لجنة أداء القسم في مجلس الشورى الإسلامي كانت لها سياستان رئيسيتان لعقد هذه المراسم؛ الأول هى إقامة مراسم ضخمة ولائقة للرئيس المنتخب والثاني مراعاة البروتوكولات الصحية المتعلقة بظروف كورونا الخاصة.

وصرح الموسوي في شرحه لتفاصيل دعوة الضيوف ان 115 مسؤولاً من 73 دولة اعلنوا عن استعدادهم لحضور المراسم من بينهم 10 رؤساء دول، و 20 رئيس برلمان، و 11 وزراء خارجية و 10 وزراء آخرين، بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين لرؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء ومسؤولي 11 منظمة دولية وإقليمية، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس أوبك ،رئيس IPU ، وممثل الاتحاد الأوروبي، وممثل D8 ،وممثل سيتا، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن شخصيات دينية وثقافية واجتماعية من جميع انحاء العالم.

وتابع من أجل التغطية الإخبارية المكثفة لهذه المراسم، تمكنا من توفير الترتيبات اللازمة لـ 170 صحفيًا محليًا وأجنبيًا من أكثر من 30 دولة من حوالي 400 صحفي محلي وأجنبي طلبوا تغطية هذه المراسم.

وبشأن تفاصيل الترتيبات المرورية ليوم المراسم قال: "هذه الترتيبات ستعلن من قبل الجهات المختصة".

و ردا على السؤال حول حضور ممثل من السعودية: صرح"إذا تأكدنا من حضور ممثل من السعودية في الأيام المقبلة فإننا سنعلنه بالتأكيد".

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