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٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١٠:١٨ ص

المتحدث باسم حركة أنصار الله:

الوضع اليمني منفصل عن المحادثات السعودية الإيرانية/العلاقة اليمنية الايرانية مشرفة ومهمة

الوضع اليمني منفصل عن المحادثات السعودية الإيرانية/العلاقة اليمنية الايرانية مشرفة ومهمة

ثمن المتحدث باسم حركة أنصار الله ورئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار، مؤكدا بان العلاقة اليمنية الايرانية مشرفة ومهمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عبدالسلام في حوار مع قناة "العالم" إن دول العدوان لاتزال غير جادة في وقف إطلاق النار وهي تبحث عن استراحة محارب لاستئناف عملياتها في مواقع أخرى ، والجهود العمانية في الشأن اليمني متواصلة لكن لم تصل إلى نتيجة بعد .

واضاف: ان دول العدوان ترفض فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن الشعب اليمني ، رغم أن العدوان أثبت فشله.

واشار الى أن المبعوث الأممي لا يستطيع التحرك خارج رغبات أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات.

وفيما يتصل بمعركة مأرب اوضح ان المعركة كبيرة والجيش واللجان تمكنا من استعادة مناطق واسعة، لافتا الى ان الولايات المتحدة تدعم القاعدة وداعش في مأرب.

واشار عبدالسلام الى ان الوضع اليمني منفصل عن المحادثات السعودية الإيرانية التي تصب في خانة خفض التوتر.

وثمن في الوقت عينه الدعم الايراني للشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار، مؤكدا بان العلاقة اليمنية الايرانية مشرفة ومهمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1916832
https://ar.mehrnews.com/news/1916832/

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