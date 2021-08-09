أمن الخليج الفارسي هو خطنا الأحمر / وزير الخارجية العراقي يتوجه إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: بعد الاتهامات التي لا أساس لها من قبل بعض الدول بشأن حادثة السفينة (الصهيونية) في بحر عمان، استدعينا القائم بالاعمال البريطاني والسفير الروماني في طهران إلى وزارة الخارجية وابلغناهما احتجاج الجمهورية الاسلامية على هذه الاتهامات الواهية.

وردا على سؤال حول مزاعم أطلقها بعض المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين في أعقاب حادثة السفينة في بحر عمان ، قال خطيب زاده: هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ضد الشعب الإيراني ليست تصريحات جديدة وهي جزء من سلسلة من التصريحات غير المسؤولة من قبل المسؤولين في هذا البلد في السنوات الأخيرة.

واضاف: تشعر إيران بالقلق من الانتهاك السافر الذي قامت به بريطانيا لناقلة النفط الايرانية في المياه الدولية، نصيحتي الجادة للحكومة البريطانية أن تنتبه لمسؤولياتها وواجباتها، إن أمن الخليج الفارسي هو خط أحمر بالنسبة لإيران ، وقد بذلنا قصارى جهدنا لحماية هذا الممر المائي من انعدام الأمن من قبل دول مثل بريطانيا.

وتابع خطيب زادة قائلا: ان وقوف بريطانيا إلى جانب الكيان الصهيوني المتمرّد وسيئ السمعة تدل على موقف هذا البلد.

واعرب خطيب زادة عن مواساته لذوي الضحيتين البريطاني والروماني اللذين لقيا مصرعهما في حادث السفينة.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بيان مجموعة السبع، وقال: يجب أن يدرك الجميع أنه بينما كانوا صامتين منذ شهور حيال اعتداءات الكيان الصهيوني وقرصنته وإرهاب الدولة والهجوم على السفن التجارية، فانه يجب عليهم ألا يتخذوا موقفًا منحازًا وداعمًا (للصهاينة).

وفيما يتعلق بالديون التي بذمة بريطانيا، قال خطيب زادة: الحكومات البريطانية لم تسدد ديونها بحجج كاذبة فحسب، بل تصرفت أيضًا بطريقة أظهرت عدم نزاهتها في سداد هذه الديون، ولطالما كانت هذه الديون على جدول اعمال الخارجية الايرانية.

*على واشنطن تغيير عقليتها والتعامل مع الواقع الموجود على الارض

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان على الولايات المتحدة ان تعلم بأنها لن تستطيع الوصول الى أية نتيجة ولن تحقق أي انجاز اذا كانت تتعامل بعقلية الرئيس السابق دونالد ترامب ، داعيا واشنطن الى تغيير هذه العقلية والتعامل مع الواقع الموجود على الارض.

واضاف خطيب زادة إننا نعلم والامريكيون يعلمون ايضا ان سياسة الضغوط القصوى قد فشلت وان ايران لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي.

وبشان محادثات فيينا قال خطيب زادة : اذا تم التوصل الى حل تلتزم فيه امريكا بتعهداتها في الاتفاق النووي فأن ايران ستوقف اجراءاتها التي اتخذتها ردا على عدم وفاء الاطراف الغربية بالتزاماتها النووية.

واشار المتحدث باسم الخارجية الى أن ايران لم تترك محادثات فيينا، لكن انتقال السلطة في طهران يستدعي اجراء تغييرات في الفريق المفاوض، موضحا ان الرئيس الايراني الجديد أكد في مراسم اداء اليمين تمسك ايران بالعمل على رفع الحظر عن الشعب الايراني.

يتبع...