خطيب زاده: على الأوروبيين بذل جهد لإنجاح المفاوضات بدل الإصرار على مواصلة الالعاب الغير مجدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال رداً على التصريحات المفبركة لدبلوماسيي الترويكا الاوربية الاعضاء في مجموعة 4+1 حول مهلة عودة الوفود المشاركة في هذه الجولة من المحادثات: "على عكس ادعاء الاطراف الغربية بأن إيران تطلب وقف المحادثات، فإن نفس هذه الدول وكذلك باقي أعضاء مجموعة 4 + 1 الآخرين يدركون تماماً أن هذه المهلة كانت نتيجة تفاهم جماعية وبالطبع جرى الاخذ بعين الاعتبار عطلة الاطراف الاوروبية بمناسبة اعياد الميلاد وراس السنة الميلادية".

وأضاف خطيب زاده أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الغرب إلى تشويه الحقيقة وتسريب معلومات كاذبة مؤكدا "ربما حاولت هذه الدول الثلاثئ بهذه المزاعم غير الواقعية التعويض عن طلبها في الجولة السابقة للعودة إلى عواصمها مبكرا".

وفي الختام قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "بدلاً من الإصرار على إثارة لعبة إلقاء اللوم العقيمة والعبثية يجب على هذه الدول بذل الجهد لإنجاح المفاوضات"./انتهى/