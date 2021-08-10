بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية تغلق عند 1,453,796 نقطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ارتفع المؤشر 20,595 نقطة ، بتداول اكثر من 9.4 مليار سهم في اطار 932 الف صفقة بقيمة 77.08 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).



وقادت صعود البورصة مكاسب اسهم شركات " فودلاد مباركة " للصلب و"بارس" و"خليج فارس القابضة " للبتروكيماويات و" تأمين" للنفط والغاز و" كل كهر" و" جادرملو" للتعدين و"مبنا" الصناعية.



وفي السوق الموازي صعد المؤشر" آيفكس" 340 نقطة الى 20,789 نقطة بتداول اكثر من 3.7 مليار سهم وورقة مالية في اطار 471 الف صفقة بقيمة 87.13 تريليون ريال.

ويرى خبراء أن ارتفاع البورصة يأتي بفعل ارتفاع سعر الصرف النقد الاجنبي واعلانا الشركات المدرجة بالبورصة والسوق الموازي عن ارباحها في اجتماع الجمعيات العمومية.

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