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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٥:٥٨ م

محافظ البنك المركزي الايراني:

سعر صرف العملات الاجنبية يواصل الانخفاض

سعر صرف العملات الاجنبية يواصل الانخفاض

اكد محافظ البنك المركزي الايراني، اكبر كميجاني، ان اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال انخفضت خلال الايام الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "اكبر كميجاني" اشار في منتدى المصرفية الاسلامية اليوم الثلاثاء، أن سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الحر انخفض الى دون 260 الف ريال من نطاق 280 الف ريال، ومن المرتقب تواصل وتيرة الانخفاض.

وبيّن أن تحسن عوائد قطاع النفط والغاز والانفراجه المقبولة فيما يخص موارد النقد الاجنبي خلال الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية (فترة 21 مارس/ آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021)، مكنت البنك من توفير تغطية أوسع لواردات السلع الاساسية ومتطلبات وزارات التجارة والصناعة والمعادن، والزراعة، والصحة.

وأضاف أن سيتم قريبا توفير تمويل بواقع 8 مليارات دولار بهذا القطاع، منوها الى عدم وجود اية مشاكل في توفير النقد الاجنبي لاستيراد لقاحات فيروس كورونا./انتهى/

رمز الخبر 1917466
https://ar.mehrnews.com/news/1917466/

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