شركة توزيع الكهرباء تعلن ضبط 120 جهاز تعدين عملات رقمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح " كاظم دهقانبور" مدير الامن والسلامة في الشركة اليوم الاربعاء، أن الاجهزة تم ضبطها في 6 مناطق في طهران في اطار 7 مزارع تعدين.

واكد أن التعدين ولاستهلاكه حجما كبيرا من الطاقة، يؤدي الى ذبذبة التيار بشبكة توزيع الكهرباء وبالتالي الحاق الضرر بالاجهزة الكهربائية فضلا عن احتمالية وقوع خسائر بشرية للمنازل المجاورة.

هذا وكان متحدث صناعة الكهرباء الايرانية قد أعلن في وقت سابق بلوغ مضبوطات أجهزة التعدين الرقمية غير القانونية في البلاد 210 الاف جهاز ما يعادل محطة بقوة 800 ميغاواط.

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