إعداد لائحة حول العملات الرقمية لتقديمها الى مجلس الشورى الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال اردكانيان في تصريح ادلى به ردا على سؤال وهو انه لماذا لا تقوم الحكومة بتقديم لائحة الى مجلس الشورى الاسلامي حول العملات الرقمية: ان وزارة الطاقة تعمل الان لإعداد هذه اللائحة وسنقوم قريبا بطرحها للحكومة التي ستقوم بدورها بتقديمها للمجلس في اسرع وقت ممكن.

واضاف: لقد شهدنا خلال الشهر الماضي ذروة استهلاك الكهرباء في البلاد بسبب اشتداد موجة الحر كما ان الاستخدام غير المرخص به لاجهزة تعدين العملة الرقمية قد زاد مشكلة النقص في الكهرباء ولهذا السبب يسعى المسؤولون المعنيون لمتابعة وتحديد الافراد الذين ينشطون في مجال التعدين غير المرخص به للعملات الرقمية وبطبيعة الحال فان الذين كانوا يزاولون التعدين بصورة مشروعة قد اطفأوا اجهزتهم.

وتابع اردكانيان: ان قضية العملات الرقمية يجب تنظيمها وان تقديم لائحة في هذا الصدد يعد احد السبل القانونية لمزاولة الانشطة في هذا المجال.

وقال: لقد اصدرنا في وزارة الطاقة قرارا مفاده ان الافراد الراغبين بالاستخدام المرخص به للطاقة يمكنهم الاستفادة من محطات الطاقة المتجددة لتعدين العملة الرقمية، اي اننا نقوم في الواقع بتغطية حاجتهم من الطاقة من شبكة الكهرباء العامة في الحالات التي تتوفر فيها امكانية ذلك وبالتناسب مع ذلك نسترجع كمية الطاقة منهم في سائر الحالات، اي ان نوعا من مقايضة الطاقة يجري في الواقع.

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