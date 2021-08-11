"امير عبداللهيان" المرشح للخارجية الايرانية في التشكيلة الوزارية القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، رشح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان لتولي حقيبة وزارة الخارجية في التشكيلة الوزارية القادمة.

** نبذه عن مرشح وزارة الخارجية

"حسين امير عبداللهيان" ولد في مدينة دامغان بمحافظة سمنان شرق طهران عام 1964 وحصل على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من كلية وزارة الخارجية عام 1991 وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية عام 1996 من جامعة طهران وشهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة طهران ايضا ويجيد التحدث باللغتين العربية والانجليزية.

وتولى "امير عبداللهيان" المناصب التالية؛

- خبير سياسي في الدائرة الاولى للخليج الفارسي بوزارة الخارجية عام 1992 .

- خبير ومساعد السفير بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد خلال الفترة من 1997 الى 2001 .

- مساعد مدير الدائرة الاولى للخليج الفارسي بالخارجية عام 2002 .

- وكيل المساعد الخاص لوزير الخارجية في شؤون العراق خلال الفترة من 2003 الى 2006 .

- مساعد المدير العام لدائرة الخليج الفارسي في الخارجية عام 2006 .

- رئيس اللجنة الخاصة بالعراق في الخارجية خلال الفترة من 2006 الى 2007 .

- سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في البحرين خلال الفترة من 2007 الى 2010 .

- مدير عام دائرة الخليج الفارسي والشرق الاوسط في الخارجية 2010 .

- مساعد الشؤون العربية والافريقية في الخارجية خلال الفترة من 2011 الى 2016 .

- مستشار وزير الخارجية عام 2016 .

والّف امير عبداللهيان كتاب "استراتيجية اميركا المزدوجة" وكتاب "ديمقراطية الولايات المتحدة الاميركية المتناقضة في العراق" وله كذلك مقالات علمية نشرها في مجلة "السياسة الخارجية" الصادرة عن وزارة الخارجية ومقالات علمية وبحثية في مجلة "العلمية" الصادرة عن جامعة طهران، ويمارس كذلك التدريس في كلية وزارة الخارجية وكذلك في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة طهران وجامعة "العامة طباطبائي" وجامعة "الدفاع الوطني"./انتهى/