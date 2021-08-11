انهيار الكيان الصهيوني امر حتمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كريمي قدوسي اشار الى تهديدات الكيان الصهيوني الاخيرة بالهجوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي صرح ببعض الامور خلال لقائه ضيوف جبهة المقاومة ومحور المقاومة في الايام الاخيرة وقال جملة يدرك الصهاينة معناها ومفهومها تماما.

واكد ان كل شيء جاهز لانهيار الكيان الصهيوني واضاف: من المؤكد ان الحرب القادمة للصهاينة مع دول محور المقاومة خاصة حزب الله ستفضي الى محو الصهاينة وتحقق الوعد الالهي.

وتابع النائب في مجلس الشورى قائلا: ان الصهاينة يسعون في الوقت الحاضر لتغيير وتحسين اوضاعهم عبر اطلاق التخرصات والاكاذيب في حين ان اوضاعهم متخبطة اثر الهزائم المتكررة التي تكبدوها.

واكد كريمي قدوسي ان الصهاينة يشعرون بالهلع وهم يطرحون قضية الهجوم العسكري على ايران من اجل تقوية روحهم المعنوية المهزوزة واضاف: لنعلم بان انهيار الصهاينة امر حتمي وحاسم وان كل شيء جاهز لتحقيق هذا الامر./انتهى/