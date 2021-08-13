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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٢:٠٣ م

القائد العام للحرس الثوري:

جميع المنافذ الحدودية الشرقية تخضع لسيطرة الدولة والقوات المسلحة

جميع المنافذ الحدودية الشرقية تخضع لسيطرة الدولة والقوات المسلحة

قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ، إن جميع المنافذ الرسمية وغير الرسمية في شرق البلاد تخضع لسيطرة الدولة والقوات المسلحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف اللواء حسين سلامي، في تصريح للصحفيين في الإشارة إلى يقظة واستعداد القوات المسلحة على الحدود الشرقية للبلاد ، مؤكدا أن الأمن مستتب تماماً في جميع المناطق الحدودية كما تنتشر القوات المسلحة في المناطق الحدودية الشرقية بكامل الاستعداد واليقظة.

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن جميع المنافذ الرسمية وغير الرسمية في شرق البلاد تخضع لإشراف القوات المسلحة.

وشدد: لاينبغي الشعور بالقلق مطلقا، لأن نطاق مراقبتنا يتجاوز المناطق الحدودية ونحن نراقب ونرصد بدقة جميع التطورات الجارية في بلد الجوار.

/انتهى/

رمز الخبر 1916947
https://ar.mehrnews.com/news/1916947/

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