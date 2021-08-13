خارجية روسيا تبدي رغبتها بمشاركة ايران في مسار السلام بافغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف: ان موسكو تؤيد اضافة المزيد من الوسطاء الدوليين الى عملية السلام وحل الصراع الافغاني.

وتابع لافروف: يمكن لإيران والهند الانضمام إلى هذه العملية.

واردف: نحن مهتمون بانضمام إيران ودول أخرى ، وخاصة الهند ، في عملية ايجاد حل للصراع الأفغاني.

وفي سياق آخر قال المبعوث الروسي في أفغانستان: إن روسيا تدرس طلب حكومة كابول تزويدها بمروحيات عسكرية.

كما أكد أن موسكو لا تنوي إخلاء سفارتها في كابول.

وفي أعقاب الاشتباكات بين طالبان وقوات الأمن والدفاع الأفغانية ، أعلنت طالبان أنها تسيطر الآن على عاصمة 15 من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34.

في غضون ذلك ، تجري عملية السلام الأفغانية في الدوحة ، عاصمة قطر ، وتشير بعض التقارير إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر.

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