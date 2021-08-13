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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٦:٠٤ م

خارجية روسيا تبدي رغبتها بمشاركة ايران في مسار السلام بافغانستان

خارجية روسيا تبدي رغبتها بمشاركة ايران في مسار السلام بافغانستان

أعرب وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن رغبة بلاده بمشاركة ايران في الجهود الرامية لارساء السلام بافغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف: ان موسكو تؤيد اضافة المزيد من الوسطاء الدوليين الى عملية السلام وحل الصراع الافغاني.

وتابع لافروف: يمكن لإيران والهند الانضمام إلى هذه العملية.

واردف: نحن مهتمون بانضمام إيران ودول أخرى ، وخاصة الهند ، في عملية ايجاد حل للصراع الأفغاني.

وفي سياق آخر قال المبعوث الروسي في أفغانستان: إن روسيا تدرس طلب حكومة كابول تزويدها بمروحيات عسكرية.

كما أكد أن موسكو لا تنوي إخلاء سفارتها في كابول.

وفي أعقاب الاشتباكات بين طالبان وقوات الأمن والدفاع الأفغانية ، أعلنت طالبان أنها تسيطر الآن على عاصمة 15 من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34.

في غضون ذلك ، تجري عملية السلام الأفغانية في الدوحة ، عاصمة قطر ، وتشير بعض التقارير إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر.

/انتهى/

رمز الخبر 1916951
https://ar.mehrnews.com/news/1916951/

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