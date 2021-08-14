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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٦:٢٠ م

محمد عباس زادة:

اعضاء اللجنة النيابية رحّبوا بالبرامج التي طرحها مرشح وزارة الخارجية

اعضاء اللجنة النيابية رحّبوا بالبرامج التي طرحها مرشح وزارة الخارجية

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، محمد عباس زادة، ان اعضاء اللجنة النيابية اعربوا عن ترحيبهم بالبرامج التي طرحها "حسين امير عبداللهيان" المرشح لوزارة الخارجية في كابينة رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "عباس زادة" اشار في تصريحه اليوم السبت الى مباحثات "امير عبداللهيان" مع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الذي استغرق ساعتين اليوم.

واوضح، ان المرشح للوزارة الخارجية في كابينة السيد رئيسي، قدم خلال الاجتماع تحليلا شاملا حول وضع البلاد واستعرض الفرص والتحديات والتهديدات ومكامن القوة والضعف على صعيد السياسة الخارجية وجهاز الدبلوماسية في ايران.

واضاف، ان اعضاء اللجنة النيابية طرحوا في المقابل اقتراحاتهم، والتي نالت اهتمام الوزير المرشح للخارجية ايضا./انتهى/

رمز الخبر 1916982
https://ar.mehrnews.com/news/1916982/

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