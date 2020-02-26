الأوروبيون يرغبون في الحفاظ على الإتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح لمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" أدلى للصحفيين اليوم الاربعاء عقب انتهاء الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا، اشار الى اختلاف المواقف بين اعضاء الاتفاق النووي بشان تفعيل "آلية فض النزاع"؛ مبينا في الوقت نفسه، انه لم يتطرق الى هذا الموضوع خلال اجتماع اللجنة اليوم.

من جانبه، تحدث مبعوث الصين الى فيينا اليوم، بِشان محاولات امريكا لاعادة تفعيل حظر الامم المتحدة ضد ايران؛ مؤكدا هو الاخر انه لم يتم الاشارة خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الى آلية فض النزاع.

وعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، صباح اليوم الاربعاء بفندق كوبورغ في عاصمة النمسا، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين لكل من ايران ومجموعة دول 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)؛ وتراس هذا الاجتماع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هوليغا شميت.

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