تدشين أول مركز طب نووي خاص بالأطفال بحضور رئيس الطاقة الذرية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرت مراسم تدشين أول مركز للتخصصات الدقيقة للطب النووي للأطفال يوم السبت بحضور علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومجموعة من المتبرعين في المجال الصحي ومسؤولي مستشفى المركز الطبي للأطفال، وعدد من مسؤولي منظمة الطاقة الذرية.

وقال صالحي في مراسم الافتتاح: اليوم مع افتتاح قسم الطب النووي للأطفال، نشهد خطوة كبيرة ومهمة في تلبية احتياجات الأطفال الذين يمرون بظروف صعبة، وعلينا التحرك بسرعة في هذا الاتجاه.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية على ضرورة اتخاذ اجراءات مؤثرة للسيطرة على وباء كورونا ضمن اشارته الى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأضاف صالحي: نتمنى أن يخفف هذا المركز ويعالج بعض هذه الآلام"، كما قامت منظمة الطاقة الذرية ببعض الأعمال في مجال الطب النووي، وللأسف يدور في ذهن الناس أن المنظمة تقوم بعملية التخصيب وصنع أجهزة الطرد المركزي، بينما يتم تحديد مهام متعددة للمنظمة، وتشمل قطاع صحة المجتمع في المجالات ذات الصلة مثل إنتاج الأدوية الإشعاعية (بناء مشروع الأدوية الإشعاعية Tetra-GMP) ، ومستشفى العلاج الأيوني لعلاج السرطان، وهو المستشفى المتخصص السابع في العالم والذي لا مثيل له في غرب آسيا.

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