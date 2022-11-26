إيران تطور أدوية إشعاعية بمشاركة مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية و مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة مذكرة تعاون بهدف إنتاج أدوية إشعاعية جديدة وزيادة الإنتاجية الزراعية، خاصة في مجال إنتاج البذور وإنشاء مصنع لتشعيع المنتجات الزراعية.

وتم التوقيع علی مذكرة التعاون بحضور "مالك رحمتي" نائب رئيس مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة و"محمد إسلامي" رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية و الهدف منها هو تحويل شمال شرق البلاد إلى مركز للطب النووي.

وصرح مالك رحمتي: بموجب هذه المذكرة، فإن مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة وبالتعاون مع منظمة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى تطوير الطب النووي، سوف تضع تطویر الأدوية الإشعاعية المنتجة في البلاد على جدول اعمالها.

و تابع رحمتی: هناك استثمارات جيدة في مجال الطب النووي وإنتاج الأدوية الإشعاعية والأدوية الخاصة الأخرى، والتي نحتاج إلى تحديثها وفقًا لاحتياجات الدولة، وذلك لتحسين القدرة الإنتاجية بالإضافة الى إضافة أدوية جديدة إلى دورة الإنتاج.

ومن جهته قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: نشهد تغييرًا في مجال الطب النووي، في منظمة الطاقة الذرية حيث تم اتخاذ الإجراءات المناسبه لخدمة الناس.

و أكد رحمتي: هذه هي إحدى الأولويات الرئيسية لمؤسسة العتبة الرضوية المقدسة. واليوم، لدینا إنجازات جيدة في مجال تقليل إستهلاك المياه وزيادة إنتاجيتها في المزارع، وتحسين نمط الزراعة وإنتاج البذور وإنشاء بساتين الفستق والجوز، و بهذه الاتفاق یصبح معدل نمو التطورات أسرع من الماضي.

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