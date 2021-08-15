الرئيس الافغاني يغادر الى طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طلبت رويترز من مكتب الرئيس التعليق، فقال "لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية". وفي غضون ذلك، قال ممثل لطالبان، التي دخلت العاصمة في وقت سابق اليوم، إن الحركة تتحقق من مكان وجود غني.

وكانت وسائل إعلام أفغانية افادت في وقت سابق بأن الرئيس أشرف غني غادر البلاد، فيما باتت قوات حركة "طالبان" على مشارف العاصمة كابل. وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن مصادر مطلعة أكدت صحة الأنباء عن مغادرة غني بلده.

في غضون ذلك، أشارت وسائل إعلام في طاجيكستان إلى أن غني يتوجه إلى هذا البلد.

ومن جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في القصر الرئاسي تأكيده أن غني وافق على الاستقالة قائلا إنه لا يمكن السماح بتفادي اندلاع الأعمال القتالية في كابل./انتهى/