  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:٢٤ م

وسط أنباء عن استقالته.. غني يطالب القوات الحكومية بضبط الأمن في كابل

وسط أنباء عن استقالته.. غني يطالب القوات الحكومية بضبط الأمن في كابل

طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من القوات الحكومية "ضبط القانون والنظام" في العاصمة كابل، على خلفية أنباء عن استقالته من منصبه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء هذا الطلب في مكالمة أجراها غني اليوم الأحد مع موظفي الأجهزة الأمنية بشأن ضمان أمن سكان كابل، ونشرت الرئاسة الأفغانية تسجيل هذا الاتصال على حسابها في "تويتر".

في غضون ذلك، تتحدث تقارير إعلامية أن غني سيقدم استقالته اليوم، على خلفية دخول مسلحي حركة "طالبان" إلى مشارف كابل وإطلاق محادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية، منهم عدد من مستشاري غني، وصلوا إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم من البلاد.

المصدر: RT + "سي إن إن" + وكالات

رمز الخبر 1917006
https://ar.mehrnews.com/news/1917006/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات