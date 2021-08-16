شركة ماهان الايرانية للطيران تعلّق رحلاتها المتجهة الى افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في بيانها الصادر اليوم الاثنين، اعلنت شركة ماهان باعتبارها شركة الطيران الايرانية الوحيدة التي تطلق 5 رحلات جوية اسبوعيا باتجاه كابول، اعلنت ايقاف رحلة اليوم، كما توقعت ان يتم تعليق رحلاتها الاخرى حتى عودة الامور الى طبيعتها في العاصمة الأفغانية.

يأتي ذلك على غرار سائر الشركات الاجنبية للطيران، والتي اعلنت منذ ليل امس الاحد، الغاء العشرات من رحلاتها المتجهة الى كابول.

في سياق متصل، توقع المتحدث باسم منظمة الطيران الايرانية "محمد ذيبخش"، ان يتم تعليق كافة الرحلات الجوية (من البلاد) إلى كابول إذا قررت السلطات المعنية على ذلك.

وقال ذيبخش : لم يصدر لحد الان اي بيان بشان الغاء الرحلات الجوية مع افغانستان؛ لكن المتوقع هو تعليق الرحلات نظرا للتطورات الاخيرة في هذا البلد.

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