شركة ماهان الايرانية للطيران تستأنف رحلاتها من طهران إلى لاهور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان شركة ماهان للطيران ستستأنف رحلاتها المباشرة بين لاهور وطهران ابتداءً من 25 ديسمبر الجاري.

وتعتبر هذه الرحلات الأولى لشركة ماهان الايرانية للطيران إلى باكستان منذ بداية تفشي جائحة كورونا في مارس 2019، وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الوطنية الباكستانية، أرشد ملك، خلال اجتماع مع السفير الإيراني الأسبوع الماضي في إسلام أباد، عن خطة جديدة لإطلاق رحلات مباشرة من كراتشي، القلب الاقتصادي لباكستان، إلى مدينة مشهد المقدسة./انتهى/