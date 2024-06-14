تسيير اول رحلة جوية مباشرة بين غروزني الروسية وطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ماشاء الله عسكري همت من الآن فصاعدا، سيتم تسيير رحلة ذهابًا وإيابًا على طريق طهران-غروزني-طهران يوم الاثنين من كل أسبوع.

واضاف: في حال زيادة الطلب على السفر على هذا الخط، فمن الممكن تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً.

وذكر مدير مكتب شركة طيران "ماهان" في روسيا: حاليا، لدى هذه الشركة أربع رحلات مجدولة أسبوعيا على خط طهران-موسكو-طهران أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وأضاف: تقوم هذه الشركة أيضًا برحلة واحدة أيام الجمعة من كل أسبوع على خط طهران-سانت بطرسبرغ-طهران.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تاس للأنباء أن الرحلة الأولى لشركة "ماهان" الإيرانية هبطت في غروزني يوم الاثنين 10 يونيو.

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