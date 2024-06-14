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١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١١:٥٢ ص

تسيير اول رحلة جوية مباشرة بين غروزني الروسية وطهران

تسيير اول رحلة جوية مباشرة بين غروزني الروسية وطهران

أعلن المدير الإقليمي لشركة طيران "ماهان" الایرانیة في روسيا ماشاء الله عسكري همت انه لأول مرة، أطلقت هذه الشركة رحلة مباشرة بين مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، وطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ماشاء الله عسكري همت من الآن فصاعدا، سيتم تسيير رحلة ذهابًا وإيابًا على طريق طهران-غروزني-طهران يوم الاثنين من كل أسبوع.

واضاف: في حال زيادة الطلب على السفر على هذا الخط، فمن الممكن تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً.

وذكر مدير مكتب شركة طيران "ماهان" في روسيا: حاليا، لدى هذه الشركة أربع رحلات مجدولة أسبوعيا على خط طهران-موسكو-طهران أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وأضاف: تقوم هذه الشركة أيضًا برحلة واحدة أيام الجمعة من كل أسبوع على خط طهران-سانت بطرسبرغ-طهران.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تاس للأنباء أن الرحلة الأولى لشركة "ماهان" الإيرانية هبطت في غروزني يوم الاثنين 10 يونيو.

/انتهى/

رمز الخبر 1945466

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