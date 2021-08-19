باكستان.. قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف موكب عزاء بمدينة بهاولنجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الشرطة، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت وسط حشد من المشاركين في المسيرة المقامة في مدينة بهاولنجر الواقعة في ولاية البنجاب شرق البلاد.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر سيارات إسعاف تهرع إلى موقع الحادث.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار أسفر عن زيادة التوترات في المدينة حيث خرج أعداد من المسلمين الشيعة إلى الشوارع احتجاجا على الهجوم ويطلبون القصاص.

وصرح الزعيم الشيعي، خاور شفقت، أن الانفجار استهدف المسيرة خلال مرورها بضاحية مكتضة بالسكان، مطالبا الحكومة بتعزيز الإجراءات الرامية لتأمين مثل هذه المسيرات المقامة في مختلف أنحاء البلاد لإحياء مراسم يوم عاشوراء.

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