"انفجار استهدف فريقاً إسرائيلياً".. الميادين تنشر وثيقة سرية حول ميناء جبل علي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الميادين حصلت على وثيقة سرية صادرة عن شرطة دبي، بخصوص انفجار ميناء جبل علي، في 7 تموز/يوليو الماضي، ومصنفة بـ"الهامة جداً".

وأشارت الوثيقة إلى "وجود فريق إسرائيلي مكوّن من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في الميناء"، والذي نجم عن "انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ".

وأكدت الوثيقة "مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة" نتيجة الانفجار، ليتم بعد ذلك "دفن بعض الجثث ونقل البعض الآخر إلى بلدانه بإشراف الشرطة بسبب حساسية الموقف".

وذكرت الوثيقة أن السكان على بعد 50 كلم "شعروا بالانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل الشحنات القريبة منه"، فيما منعت وسائل الإعلام من "تغطية الأخبار أو تصوير مكان الحادث أو إرسال صور أو إعداد تقارير".

وتحدثت وكالات دولية عن سماع دوي انفجار في إمارة دبي نتيجة "أسباب غير معروفة"، الشهر الماضي، وأفاد سكان منطقة جبل علي بـ"اهتزاز منازلهم جراء قوة الانفجار"./انتهى/

المصدر: الميادين