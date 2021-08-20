رفع طالبان من قائمة الإرهاب يتوقف على أفعال وخطوات الحركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت زاخاروفا حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الجمعة ان "هذه مسألة تنشأ من تصرفات وخطوات وسياسة محددة، لا يتم حلها من الناحية النظرية، ولكن تنشأ من الممارسة، وقد تحدث كل من مبعوث الرئيس الروسي زامير كابولوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، بأن كل شيء سيقاس على أساس أفعال حقيقية".

هذا وكانت حركة طالبان قد سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك بالتزامن مع خروج القوات الأمريكية وحلف الناتو من أفغانستان، والذي بدأ شهر آيار الماضي؛ ومن المقرر انتهائه بحلول الحادي عشر من أيلول المقبل .

وفي السياق، دعت السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول - فى بيان - المواطنين الروس الراغبين بمغادرة أفغانستان للإعلان عن رغبتهم حتى الثاني والعشرين من أب الجاري.

وأعلنت الخارجية الروسية، عن استعداد موسكو على توفير طائرات مدنية لإجلاء مواطني أي دولة من أفغانستان.

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