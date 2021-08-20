السيد نصرالله وايران يقلبون المعادلة ويكسرون الحصار الاميركي على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه إستغرب الشيخ صهيب حبلي في موقفه الاسبوعي بعد خطبة الجمعة مسارعة بعض الجهات الى انتقاد كلام السيد حسن نصرالله، حول اعلانه عن توجه باخرة نفط ايرانية للبنان، بدل ان يشكر هؤلاء السيد نصرالله وايران لانهم قلبوا المعادلة ويعملون على كسر الحصار الاميركي المفروض على لبنان، والدليل ان السفيرة الاميركية سارعت بعد كلام السيد نصرالله الى الاعلان عن استقدام الغاز المصري للبنان عبر الاراضي السورية بعد ان كانت واشنطن تعرقل هذا الامر، فهل رضخت الولايات المتحدة بعد كلام السيد نصرالله؟.

ودعا الشيخ حبلي القوى السياسية المحلية التي تراهن على الولايات المتحدة الى اخذ العبرة مما حصل في افغانستان حيث تخلت واشنطن عن ادواتها وتركتهم يواجهون مصيرهم لوحدهم على غرار ما فعلت في فيتنام قبل عقود من الزمن، بينما اعادت طالبان فرض سيطرتها بغضون ايام على عدد كبير من المدن والمناطق، وهذا ما يكشف الخداع الاميركي وبيعها الاوهام لحلفائها بعد عشرين عاما على احتلالها لافغانستان.

وختم الشيخ حبلي داعيا الى تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي والتضامن الوطني، بعد الذي شهدناه من عمليات احتكار وتخزين للمحروقات وقبلها للمواد الغذائية، ونتوجه بالتحية الى الجيش اللبناني والامن العام وسائر القوى الامنية املين ان يواصلوا جهودهم من اجل التخفيف من معاناة اللبنانيين الذي يذوقون الامرين بسبب هؤلاء المحتكرين والتجار الجشعين./انتهى/