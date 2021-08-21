ايران تُفنّد بشدة مقتل احد رعاياها في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خطيب زاده قال في تصريح له اليوم السبت ان تصريحات احد اعضاء حكومة هادي المستقيلة حول مقتل احد الرعايا الايرانيين لااساس لها من الصحة بتاتا مؤكدا انه لايوجد اي مستشار عسكري ايراني في اليمن كي يقتل خلال غارات المعتدين على هذا البلد.

واضاف ان مثل هذه التصريحات الفارغة لن تغير المشهد اليمني تجاه الاعتداءات الغادرة من قبل ما يسمى بالتحالف ضد ايناء الشعب اليمني المظلوم ومقاومتهم امام العدوان.

وتابع خطيب زاده: ببالغ الاسف نشاهد ان اشخاصا يعتبرون انفهسم يمنيين يواكبون ويشجعون المعتدين على ظلمهم الناجم عن الحصار والحرب ضد الشعب اليمني ./انتهى/