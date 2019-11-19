روحاني: ايران ستواصل دعمها للشعب اليمني في المفاوضات ومواجهة المعتدين

واكد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء، عند تسلمه اوارق اعتماد السفير اليمني الجديد في طهران ابراهیم محمد بن محمد الدیلمي إن الشعب اليمني استعرض مقاومته وشجاعته وصموده الاستثنائي خلال الاعوام الاخيرة.

واضاف: إن تبيين قادة الثورة في اليمن مواقفهم بصراحة وشجاعة يدعو الى المفخرة والاعتزاز.

وعد معاناة الشعب اليمني المظلوم ومحنته احدى هواجس الشعب الايراني خلال الاعوام الاخيرة، مؤكدا، أن المعتدين على هذا الشعب بل العالم برمته بلغوا قناعة مفادها أن اعتماد نهج الحرب والضغوط لاجدوى منه وهو مايدلل على بلوغ مقاومة الشعب اليمني ثمارها.

واشار الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ بدء العدوان على اليمن، موضحاً وقوفها الى جانبه على الصعيد السياسي وتقديم المساعدات الانسانية.

وشدد أنه لاشك في تحقيق الشعب اليمني المقاوم النصر النهائي على المعتدين.

ولفت الى ان ايران تعد الشعب اليمني وثورته على الحق وتقيم مقاومته في مواجهة المعتدين وتعتبر وقوفها الى جانبه يقوم على مسؤولياتها الدينية والشرعية سواءً في مواجهة المعتدين او في المفاوضات./انتهى/.