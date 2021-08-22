منتخب شباب إيران يحرز أربع ميداليات ببطولة شباب العالم للمصارعة الرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقلد الميدالية الذهبية امير رضا ده بزركي في وزن 55 كغم فيما نال المديالية البرونزية كل من ايمان محمدي (63 كغم) ومحمد حسين آذرم دخت (77 كغم) وامير محمد بيات (130 كغم).

وفي منافسات اليوم الثاني للبطولة والتي تجري اليوم الاحد سيخوض سعيد اسماعيلي النزال النهائي في وزن 60 كغم فيما ينافس مرتضى القوسي للحصول على الميدالية البرونزية في وزن 97 كغم، وثمة امل لكل من امير عبدي في وزن 72 كغم ومحمد ناقوسي في وزن 82 كغم للتنافس على البرونزية في حال تاهل كل من المصارعين اللذين خسرا امامهما في الادوار التمهيدية الى النزال النهائي في وزنيهما.

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