مهرجان الأطفال واليافعين السينمائي الدولي الرابع والثلاثون في اصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بناء على ترويج العدالة الثقافية في انحاء البلد ومن بعد موافقة مقر مكافحة كورونا، سيكون بإمكان سكرتارية المهرجان أن تعرض أفلام هذا الدور من هذا الحدث الثقافي في قسم من المحافظات. بسبب تفشي فيروس كورونا، سيقام هذا الدور من المهرجان بشكل افتراضي وحضوري ومتزامنا في طهران و اصفهان. سيقام المهرجان في قسمان مسابقة أفلام الايرانية و مسابقة أفلام الدولية وسيتم إهداء الجوائز في الأقسام التالية:

مسابقة أفلام الايرانية

ستتم مشاركة أفلام سينما الأطفال في هذا القسم.

سيتم إهداء الفراشة الذهبية، مرتبة الشرف وجائزة نقدية للفائزين. بالاضافة، سيتم إهداء جائزة مدير المهرجان وجائزة الفيب سيري للأعمال الفائزة.

الفراشة الذهبية لأفضل فيلم

الفراشة الذهبية لأفضل مخرج

الفراشة الذهبية لأفضل فيلم روائي

الفراشة الذهبية لأفضل سيناريو

الفراشة الذهبية لأفضل ممثل او ممثلة

الفراشة الذهبية لأفضل انجاز تقني او فني

الفراشة الذهبية الخاصة بلجنة التحكيم

جائزة الشهيد بهنام محمودي (للمخرج)

جائزة زاون قوكاسيان (للمخرج)

الفراشة الذهبية لأفضل فيلم قصير (للمخرج)

الفراشة الذهبية لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير

الفراشة الذهبية لأفضل فيلم من وجهة نظر لجنة التحكيم المتشكلة من الأطفال والمراهقين (للمخرج)

مسابقه أفلام الدولية

ستتم مشاركة أفلام سينمائية متطابقة مع اصول الثقافة الإسلامية وثلاث افلام من ايران في هذا القسم.

سيتم اهداء جوائز من جانب لجنة التحكيم التي تتشكل من شخصيات ثقافية وسينمائية.

أفضل فيلم سينمائي

أفضل مخرج

أفضل سيناريو

أفضل ممثل او ممثلة

أفضل انجاز تقني او فني

جائزة الخاصة في لجنة التحكيم

أفضل فيلم قصير (للمخرج)

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير (للمخرج)

جائزة سيفج (للمخرج)

جائزة يونيسيف (للمخرج)

قوانين المهرجان

١.سيتم اختيار الأفلام الايرانية والدولية من جانب مكتب المهرجان

٢.ما تمكن مشاركة أفلام مرفوضة في الادوار القبلية في هذا الدور من المهرجان

٣.ستعرض الأفلام للأطفال (من سن ٦ الى ٩ سنوات) والمراهقين (من سن ١٠ الى ١٥ سنة)

٤.ستكون مدة عرض الافلام من الشروط المهمة:

افلام القصيرة (٣ الى ۲۰ دقیقة)

افلام الطويلة الروائية (على الأقل ٧٥ دقيقة

افلام رسوم المتحركة (على الأقل ٧٠ دقيقة)

٥.سيكون تاريخ صناعة الأفلام من الشروط الهمة:

ما تمكن مشاركة الأفلام التي صنعت من قبل عام ١٣٩٨ الشمسي وعام ٢٠٢٠ الميلادي.

٦.واجب ان تعرض اجازة صنع الفيلم

٧.نظرا على ظروف إقامة المهرجان، سيتم اعمال شروط خاصة من جانب سكرتارية المهرجان.

ارسال الأفلام الى المهرجان

١.سيكون بإمكان المتقدمین ان یعرضوا نسخة من الأفلام عبر موقع المهرجان: www.portal.icff.ir

او يرسلوا نسخة من الأفلام الى سكرتارية المهرجان. سيكون بإمكان المتقدمين ان يتصلوا على هذا الرقم الهاتفي: ۰۹۳۸٦٥٠٢٨٢٤

٢.يجب على المتقدمين ان يعرضوا صورة، ملاحظة المخرج، ملاحظة عن الفيلم، سيرة المخرج الشخصية، قائمة اعمال المخرج، وملصق الفيلم

٣.يجب على المتقدمين الايرانيين عن يعرضوا ترجمة إنجليزية لأفلامهم.

٤.ستكون أخر فرصة للتسجيل لأفلام الايرانية و الدولية يوم ٢٢ من شهر اغسطس.

٥.ستكون أخر فرصة لعرض النسخة الأصلية من الفيلم يوم ٢١ من شهر سبتمبر.

٦.سيتم رفض عرض الفيلم من جانب سكرتارية المهرجان الا اذا عرضت النسخة النهائية من الفيلم قبل الموعد.

٧.سيتم تنظيم برنامج عرض الأفلام من جانب سكرتارية المهرجان.

٨.التسجيل على موقع المهرجان و ارسال الفيلم يعبر عن قبول شروط المشاركة في المهرجان.

٩.سيتم الاعلام من جانب دفتر علاقات العامة للمهرجان.

١٠.سيمكن بإمكان مدير المهرجان ان يقرر في الظروف الخاصة.

سيكون بإمكان المتقدمین ان یعرضوا يشاركوا عبر: https://portal.icff.ir

سيكون بإمكان المتقدمين ان يتصلوا على: 021-66739514 و 66708155 في طهران و 031-32225535 في اصفهان.

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