فيلم "اللاوقت" الحائز على جائزة مهرجان "الترناتيف" يعرض في فانكوفر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيعرض فيلم "اللاوقت" للمخرج بويا اشتهاردي وإنتاج محمد سجاديان في 17 و 21 و 22 من نوفمبر العام الحالي 2021 في سينما تيك فانكوفر بكندا.

وكان الفيلم الايراني القصير "اللاوقت" (بي كاه) للمخرج بويا اشتهاردي قد فاز بجائزة افضل فيلم من مهرجان " الترناتيف" الدولي بدورتها الثانية والثلاثين والتي اقيمت في دلاس الامريكية .

ويروي الفيلم قصة شاب يأخذ اجازة من الوحدة العسكرية للمشاركة في مراسم عرس اخته ولكنها تلغى في ذات اليوم و ...

ويشارك في تمثيل الفيلم كل من ايمان افشار وايوب افشار ومهسا ناروئي وآوا آذر بيرا وملابخش رئيسي وآخرين، ويتم حاليا عرض فيلم "اللاوقت" في إيران افتراضيا.

كما أن هذا الفيلم مكتوب باللغة الأردية والبلوشية والفارسية وتدور أحداث القصة في بلوشستان، في هذا الفيلم ، يتم تصوير جزء من ثقافة وحياة سكان هذه المناطق، وإلى جانب ذلك، يمكن أن يكون المشاهد متفرجًا على الطبيعة المذهلة والفريدة لهذه المنطقة.

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