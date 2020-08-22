اعلان مهرجان الأطفال واليافعين السينمائي الدولي الثالث والثلاثين

وافادت وكالة مهر للانباء، ان مهرجان الأطفال واليافعين السينمائي الدولي الثالث والثلاثين سينعقد طبقا لاتفاق توصلت إليه منظمة السينما ومؤسسة "الفارابي" للسينما وبلدية "أصفهان"، نظرا لتفشّي جائحة "كوفيد-19" (كورونا) في جميع أنحاء العالم عبر الانترنت وبشكل افتراضي من 18 أكتوبر إلى 23 أكتوبر 2020، وسيتم منح الجوائز على النحو المدرج في هذا الاعلان، يشار الى أنه مع مراعاة الشروط والمتطلبات الضرورية للتسجيل، وبناءً عليه، ستعلن الأمانة العامة القرارات اللازمة بشأن تفاصيل انعقاد المهرجان.

1- مسابقة السينما الايرانية

- أفضل فيلم سينمائي (رسوم متحركة، مسرحي وبالدمى)

- أفضل إخراج

- أفضل سيناريو (غير مقتبس ومقتبس)

- أفضل تمثيل

- أفضل استخدام تقني وفني

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة

- جائزة الشهيد بهنام محمدي

- جائزة "زاون قوكاسيان" (مخرج وناقد ومدرّس سينمائي ايراني بارز)

*مسابقة الأفلام القصيرة

- أفضل فيلم قصير قصصي (للمخرج)

- أفضل فيلم قصير رسوم متحركة (للمخرج)

جدير بالذكر أنه سيتم تقديم جوائز "خاصة من المدير"، "سيفج"، "اليونيسيف"، "وب سري" (مسابقة عبر الانترنت للفيديو) و جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر لجنة تحكيم قوامها الاطفال واليافعين، لنخبة الأفلام في هذه الدورة من المهرجان.

2- المسابقة الدولية

*مسابقة الأفلام السينمائية

- أفضل فيلم سينمائي (رسوم متحركة، مسرحي وبالدمى)

- أفضل إخراج

- أفضل سيناريو

- أفضل تمثيل

- أفضل استخدام تقني وفني

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة

*مسابقة الأفلام القصيرة

- أفضل فيلم قصير قصصي (للمخرج)

- أفضل فيلم قصير للرسوم المتحركة (للمخرج)

3- أحكام وشروط المشاركة بالمهرجان

- مكتب المهرجان يقوم بمهمة اختيار الأفلام المقبولة للمشاركة.

- لن يتم قبول سوى الأعمال القادرة على جذب جمهور الأطفال واليافعين من حيث المحتوى وأسلوب السرد.

- يسمح للأفلام المشاركة في هذه الدورة في حال لم تُعرض على الجمهور في إيران قبل المهرجان سابقاً أو لم يتم بثها على شبكات التلفزيون وفي المسارح. ولن تتمكن الأفلام غير المقبولة في الدورات السابقة من المشاركة في هذه النسخة.

- يتم قبول الأعمال السينمائية في الفئتين العمريتين: الأطفال (من 6 إلى 9 سنوات) واليافعون (من 10 إلى 15 سنة).

- يُمكن للأفلام القصيرة (من 3 إلى 15 دقيقة) والأفلام الروائية التي لا تقل مدتها عن 75 دقيقة وأفلام الرسوم المتحركة التي لا تقل مدتها عن 70 دقيقة التقديم للمشاركة في فعاليات المهرجان.

4- شروط إرسال الأفلام للمهرجان

- على المتقدمين لإرسال النسخة الأولية من أفلامهم التسجيل أولاً في موقع الأمانة العامة للمهرجان على العنوان الإلكتروني www.portal.icff.ir ، وإدخال الفيديو ذي الصلة كرابط هناك ونسخة منه في شكل قرص مضغوط DVD) ) ، ((Blu-Ray أو إرسال فلاش ميموري إلى مكتب المهرجان. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود مشكلة فنية لدى المنتجين أثناء التسجيل في الموقع الالكتروني المخصص لهذا الشأن، يمكنهم الاتصال بالرقم "6502824-0938".

- على المتقدّم للمشاركة إرسال "صورة، ملاحظة من المخرج حول الفيلم، سيرة ذاتية، فيلموغرافيا، بضع صور من الفيلم، ملصقات ، كتيبات، مقطع صغير عن الفيلم (نموذج أو بحد أقصى ثلاث دقائق من الفيلم).

- على الأفلام الإيرانية المقبولة في المهرجان إدراج ترجمة إنجليزية للفيلم.

- آخر مهلة للتسجيل في المهرجان والمشاركة بالأفلام (الإيرانية أو غير الإيرانية) السبت الموافق 15 سبتمبر 2020.

- آخر فترة لتقديم النسخة الأصلية من الفيلم المقبول هو 30 سبتمبر 2020. (تقع نفقة إعداد الفيلم المرسل على عاتق المتقدمين).

- تُصدر الأمانة العامة للمهرجان بطاقة مشاركة لجميع الأعمال المقبولة.

- وبقصد احترام جمهور المهرجان، إذا لم تقدم النسخة المذكورة في الموعد المحدد، ستستبعد أمانة المهرجان الفيلم من جميع البرامج المعلن عنها.

- تنظيم برامج عرض الأفلام المقبولة من مسؤولية الأمانة العامة للمهرجان.

- بعد تقديم النسخة النهائية لأمانة المهرجان لن يكون بالإمكان إزالتها من العرض.

- تسجيل الفيلم وتسليمه لأمانة المهرجان بمثابة قبول كامل لقوانين وأنظمة عرض الفيلم في إيران.

- المعلومات الموثوقة تصدر فقط من خلال العلاقات العامة للمهرجان.

- اتخاذ القرار النهائي بشأن الأحداث غير المتوقعة يقع على عاتق مدير المهرجان.

أُصدرت نسخة من القوانين وشروط المشاركة بثلاث لغات: الإنجليزية والعربية والفارسية، وفي حالة وجود أي مغالطة في شروط المشاركة، ستكون النسخة الفارسية هي معيار الحكم.

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