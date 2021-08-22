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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:٠٩ م

وزير الدفاع المصري يتوجه إلى موسكو لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين

وزير الدفاع المصري يتوجه إلى موسكو لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين

غادر وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، متوجها إلى موسكو، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية مع روسيا، والمشاركة في فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في بيان على “فيسبوك”، اليوم الأحد إن “الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، غادر متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين”.

وأضاف أنه “من المقرر أن يحضر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، خلال زيارته لروسيا فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسؤولين بوزارة الدفاع الروسية، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين”.

/انتهى/

رمز الخبر 1917183
https://ar.mehrnews.com/news/1917183/

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