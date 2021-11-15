بوتين يبحث مع السيسي التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن الجانبين قيما تقييما عاليا المستوى الراهن للعلاقات بين الدولتين، باعتبارها علاقات شراكة شاملة وتعاون استراتيجي يتطور في مختلف المجالات.

وذكر البيان أن المحادثة ركزت على العلاقات التجارية الاقتصادية روسيا ومصر، وفي المقام الأول تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى، مثل بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر على نمط المحطات الروسية، وإقامة منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس.

وأضاف الكرملين أن الرئيس المصري أعرب عن امتنانه للجانب الروسي على العمل المشترك المثمر بشأن ضمان أمن المطارات المصرية، الأمر الذي سمح باستئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر اعتبارا من أغسطس الماضي.

كما أشار الرئيسان إلى أهمية مواصلة التنسيق بين موسكو والقاهرة على الساحة الدولية، بما في ذلك في حل الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا للبيان.

واتفق بوتين والسيسي على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما.

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